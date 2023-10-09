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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لـ687 شهيدا و3726 جريحا

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لـ687 شهيدا و3726 جريحا
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 قتيلا بينهم 140 طفلا و105 نساء، و3726 جريحا.

العالم-الاحتلال

وارتفعت حصيلة القصف الصهيوني المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة إلى 687 قتيلا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة أن "الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا، منهم 140 طفلا و105 نساء و3726 جريحا" منذ بداية القصف.

هذا وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن كيان الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها.

وأطلقت "حماس" فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى "الإسرائيليين" منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لـ687 شهيدا و3726 جريحا

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