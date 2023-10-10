الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مجازر الكيان في غزة وقتال المقاومة في الغلاف

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

ماذا يغير اعلان الحرب على غزة بارتكاب المجازر مع استمرار مواجهة المقاومة لجنود الاحتلال داخل الغلاف؟

العالم - مع الحدث

ماذا عن مشاركة واشنطن للحرب على غزة عبر ارسال حاملة الطائرات وتوجيه حليفتها لارتكاب المجازر؟

كيف يقرأ اتهام الاعلام الغربي لايران بالتخطيط لعملية طوفان الاقصى لابعاد الانظار عن جرائم الاحتلال؟

كيف قلبت عمليات المقاومة طموحات الكيان من عمليات تطبيع المنطقة الى حرب بقاء؟

ما اهمية ما يجري على الحدود مع لبنان بعدما زف حزب الله 4 شهداء نتيجة العدوان على الجنوب وتبنى سرايا القدس الاسلامي لعملية اصابت 7 جنود اسرائيليين؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيفي الحلقة:

رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي

الباحث السياسي ياسين مقراني

روابط ذات صلة

طوفان الاقصى وتداعيات عملية كتائب القسام على الكيان

مواقف قائد الثورة الاسلامية والرهان الخاسر على التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد القوات البحرية لحرس الثورة: سنرد بكل حزم على من يمسّ بأمن بلادنا

المتحدث باسم حماس للعالم: لدينا المزيد من المفاجآت للاحتلال

استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة.. استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية

مجازر الكيان في غزة وقتال المقاومة في الغلاف

إيران وقطر تبحثان التطورات الفلسطينية وجرائم الإحتلال المتصاعدة

عملية 'طوفان الأقصى' في يومها الرابع .. أكثر من 900 قتيل صهيوني والاشتباكات متواصلة