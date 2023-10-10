مجازر الكيان في غزة وقتال المقاومة في الغلاف

العالم - مع الحدث

ماذا عن مشاركة واشنطن للحرب على غزة عبر ارسال حاملة الطائرات وتوجيه حليفتها لارتكاب المجازر؟

كيف يقرأ اتهام الاعلام الغربي لايران بالتخطيط لعملية طوفان الاقصى لابعاد الانظار عن جرائم الاحتلال؟

كيف قلبت عمليات المقاومة طموحات الكيان من عمليات تطبيع المنطقة الى حرب بقاء؟

ما اهمية ما يجري على الحدود مع لبنان بعدما زف حزب الله 4 شهداء نتيجة العدوان على الجنوب وتبنى سرايا القدس الاسلامي لعملية اصابت 7 جنود اسرائيليين؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيفي الحلقة:

رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي

الباحث السياسي ياسين مقراني