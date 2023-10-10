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القوات البحرية للجيش ستجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي

القوات البحرية للجيش ستجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني عن إجراء مناورة مشتركة لهذه القوات في المحيط الهندي.

العالم - ايران

وقال الأدميرال إيراني، في المؤتمر الدولي الأول حول العواصف الاستوائية في المحيط الهندي في معهد أبحاث الأرصاد الجوية وعلوم الغلاف الجوي: نحن مسؤولون عن توفير الأمن الاقتصادي للشحن وناقلات النفط الكبرى والسفن التجارية، ومن الضروري للغاية ان نكون على علم بالعواصف الاستوائية مقدمًا؛ لأنه يؤثر على الملاحة.

وأوضح قائد بحرية الجيش أن العواصف نعمة من الله، ولكن لأننا لم نتقنها لم نتمكن من استخدام قدرتها في العالم، وقال: لذلك يجب أن يكون من الممكن استخدامها كفرصة.

وأعلن الأميرال الإيراني عن إجراء مناورات مشتركة في المحيط الهندي بالتعاون مع الهند وقال: إن شاء الله سنجري أيضا مناورات في محيطات أخرى.

وقال قائد بحرية الجيش: نظرا للتواجد في المحيطات والمسار الذي تم إنشاؤه لأول مرة، فقد كانت لدينا انطباعات جيدة في مجال الغلاف الجوي للمحيطات وسنقدمها بالتأكيد للعلماء.

وذكر الأميرال إيراني أننا نعمل على توسيع التعاون مع جميع مراكز الأمن البحري مع الأولوية في المحيط الهندي ونحن على استعداد لتبادل المعلومات حول قضايا الغلاف الجوي، وذكر: نحن على استعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة الأرصاد الجوية وإذا سنحت الفرصة بامكان الأصدقاء أيضًا الحضور في مراكز الأمن البحري التابعة لنا في تشابهار وكنارك (جنوب شرق).

وقال قائد بحرية الجيش: نحن حاليا على اتصال مباشر مع عمان وباكستان في مجال الأمن البحري، ونحاول أن يكون لنا تواجد جدي في المحيط الهندي والمحيطات الأخرى.

وذكّر الادميرال إيراني: أن إيران عضو في اجتماع قادة المحيط الهندي ومسؤولية لجنتين في هذا الاجتماع هما اللجنة الأمنية واللجنة الإنسانية مع إيران.

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