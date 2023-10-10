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قاليباف يجري مشاورات مع نظرائه في الدول الإسلامية بشأن قضية فلسطين

قاليباف يجري مشاورات مع نظرائه في الدول الإسلامية بشأن قضية فلسطين
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

 أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" عن إجراء مشاورات مع رؤساء مجالس الدول الإسلامية لتقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني.

العالم - ايران

وفي الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء وردا على طلب بعض نواب المجلس دعوة الدول الاسلامية لعقد اجتماع طارىء بخصوص التطورات في فلسطين، اكد قاليباف على ان فلسطين كانت ولا زالت وستظل قضية العالم الإسلامي على مر الزمان ولا شك أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.

وتابع قاليباف مصرحا بأنه يتم التشاور حاليا مع رؤساء الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وكان قد لفت النائب الايراني حسين علي حاج دليكاني الى ان هذه الأيام تشهد نضال المظلومين من أجل الحق ضد المستكبرين مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما نضال المظلومين ضد المستكبرين في جميع أنحاء العالم.

واضاف بأننا نشهد ايضا في هذه الأيام نهاية الكيان الصهيوني قاتل الأطفال ونتوقع أن يقوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بدعوة رؤساء منظمة المؤتمر الإسلامي على الفور من أجل نصرة الفلسطينيين المظلومين والتوصل الى حلول لإنهاء ومنع تكرار وحشية الكيان الصهيوني.

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قاليباف يجري مشاورات مع نظرائه في الدول الإسلامية بشأن قضية فلسطين

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