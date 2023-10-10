اجراءات للاحتلال تنفذ لاول مرة منذ 2006 خوفا من رد حزب الله + فيديو

العالم - خاص العالم

وافاد ان الوضع يسوده هدوء حذر يقطعه بين الحين والاخر طلعات للطيران الحربي الاسرائيلي في المنطقة.

وفي حوار اجراه مراسلنا مع الاعلامي الميداني علي شعيب الذي قال ان الكيان الاسرائيلي وتحديدا في الجزء الشمالي يعيش حالة ذعر ، مشيرا الى انه لاول مرة تاتي مركبات الميركافا لاول مرة منذ 2006 وتجوب شوارع مستوطنة اسرائيلية على الحدود مع لبنان يدلل على ما يشعر به العدو.

واشار شعيب الى ان مستوطنة المطلة هي اقرب مستوطنة على الحدود وعلى تماس مباشر مع الاراضي اللبنانية المحررة ، وهذه المستوطنة اصبحت ثكنة عسكرية كبيرة خالية من السكان بالكامل وهي نموذج عن كل المستوطات الممتدة حتى الناقورة .

واضاف ان جيش الاسرائيلي قام باخلاء هذه المستوطنات والمجالس المحلية، لافتا الى ان الجنود لا يتنقلون باليات العسكرية.