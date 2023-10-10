كشف هوية 130قتيلا لقادة وضباط تشكيلات الاحتلال العسكرية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت وفق ترجمة صفا، أسماء 130 ضابطا وجنديا في جيش وشرطة الاحتلال من بينهم قادة كبار في التشكيلات العسكرية والاستخباراتية.

واشتملت القائمة على أسماء 96 جنديا من الجيش، و 34 شرطيا، وتضم ضباطاً وعناصر في الوحدات الخاصة والمهام الاستخباراتية.

وقالت الصحيفة إن عدد القتلى الكلي قد يتجاوز ألف قتيل وذلك مع استمرار تمشيط مناطق الغلاف والبحث عن جثث القتلى.

وتواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي عملياته الإجرامية ضد غزة، وانتهاكاته المنظمة لحقوق الإنسان وعقابه الجماعي للمدنيين، فيما تواصل المقاومة دفاعها عن الشعب الفلسطيني.





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