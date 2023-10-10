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من جيش وشرطة الاحتلال..

كشف هوية 130قتيلا لقادة وضباط تشكيلات الاحتلال العسكرية

كشف هوية 130قتيلا لقادة وضباط تشكيلات الاحتلال العسكرية
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، بنشر أسماء عشرات الجنود الذين قتلوا في الاشتباكات التي خاضها مقاتلو القسام في الغلاف خلال اليومين الماضيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت وفق ترجمة صفا، أسماء 130 ضابطا وجنديا في جيش وشرطة الاحتلال من بينهم قادة كبار في التشكيلات العسكرية والاستخباراتية.

واشتملت القائمة على أسماء 96 جنديا من الجيش، و 34 شرطيا، وتضم ضباطاً وعناصر في الوحدات الخاصة والمهام الاستخباراتية.

وقالت الصحيفة إن عدد القتلى الكلي قد يتجاوز ألف قتيل وذلك مع استمرار تمشيط مناطق الغلاف والبحث عن جثث القتلى.

وتواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي عملياته الإجرامية ضد غزة، وانتهاكاته المنظمة لحقوق الإنسان وعقابه الجماعي للمدنيين، فيما تواصل المقاومة دفاعها عن الشعب الفلسطيني.



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https://palinfo.com/news/2023/10/10/853453/

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من جيش وشرطة الاحتلال.. كشف هوية 130قتيلا لقادة وضباط تشكيلات الاحتلال العسكرية

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