مشاهد للدمار الهائل الذي خلّفه القصف الصهيوني العنصري على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وكان مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة، قد أكد في وقت سابق الاثنين، ان المجازر الاسرائيلية بدأت تتوالى في قطاع غزة، انما جاء بضوء اخضر من حكومة نتنياهو بتنفيذ قصف كبير وعنيف وجنوني بحق النساء والاطفال والشيوخ في القطاع، وربما يرافقه عملية برية، وهو دليل على حالة التخبط والافلاس لدى هذه الحكومة.

كما اشار مراسلنا، الى ان المقاومة استهدفت محيط القدس المحتلة ومحيط تل ابيب بعدة صواريخ وفق المصادر الامنية الاسرائيلية، وكذلك تم استهداف مدينة عسقلان في الجنوب، ومطار بن غورويون، وسط اصوات بدأت تتصاعد من داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي توجه انتقادات لنتنياهو وزمرته الحاكمة بأنهم هم المسؤولين عن الوضع الامني والاقتصادي المزري، اضافة لأصوات تصاعدت بالتخلص من هؤلاء حتى يتم الحفاظ على الكيان الاسرائيلي.

كما لفت الى ان كيان الاحتلال لا يمكن ان يستمر بهذه الحرب لفترة طويلة لان ذلك سوف يؤثر على اوضاعه الداخلية وعلى المستوطنين الذين يهربون بالالاف من الكيان للعواصم الغربية وحتى لامريكا.

واوضح، جيش الاحتلال استدعى 300 الف جندي اسرائيلي من الاحتياط للمشاركة في المعركة، مشيراً الى ان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال بانه هذه اول مرة يتم استدعاء هذا العدد الكبير من قوات الاحتياط، في اشارة بان المعركة هي متواصلة.

كما اكد مراسلنا، ان احد المتابعين العسكريين قال ان هناك مشكلة يواجهها كيان الاحتلال بعدم تنفيذ ضباط سلاح الجو للاوامر بالانضمام والالتحاق من اجل المشاركة بهذه المعركة.

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