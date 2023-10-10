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الأردن يفند استخدام الجيش الأميركي قواعده العسكرية لدعم 'إسرائيل'

الأردن يفند استخدام الجيش الأميركي قواعده العسكرية لدعم 'إسرائيل'
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني، أنه "لا صحة للأنباء عن استخدام الجيش الأميركي قواعدنا العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل".

العالم - الأردن

يتبع..

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