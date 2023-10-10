الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باتصال عبداللهيان بأمين عام التعاون الإسلامي..

ايران مستعدة لاستضافة اجتماع استثنائي للدول الإسلامية حول فلسطين

ايران مستعدة لاستضافة اجتماع استثنائي للدول الإسلامية حول فلسطين
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن فلسطين، وطالب كافة الدول الإسلامية بالتحرك العاجل لمساعدة الشعب الفلسطيني.

العالم - إيران

وأشار أميرعبداللهيان في في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وضرورة جهود الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.

و دعا وزير الخارجية الإيرانية إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبني رد مشترك على عدوان الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى خطة اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن التطورات الفلسطينية، رحب إبراهيم طه باقتراح أميرعبداللهيان لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية، وأكد على مساعدة الشعب الفلسطيني معلنا أنه سيبلغ وزراء خارجية الدول الأعضاء حول مقترح إيران.

روابط ذات صلة

قاليباف يجري مشاورات مع نظرائه في الدول الإسلامية بشأن قضية فلسطين

كنعاني يندد بانتهاكات "إسرائيل" الوحشية ضد اطفال فلسطين

ايران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي

بعثة ايران لدى الامم المتحدة : اجراءات فلسطين دفاع مشروع ضد الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال!

بالفيديو.. توحش الاحتلال يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين

شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران

خلال تشييع شهيدي المقاومة بجنوب لبنان.. النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا

الخارجية الإيرانية.. حكومة معينة أفسدت فرصة دبلوماسية باجتماع جنيف حول حادث طائرة أوكرانيا

مقتل عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال