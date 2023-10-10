ايران مستعدة لاستضافة اجتماع استثنائي للدول الإسلامية حول فلسطين

العالم - إيران

وأشار أميرعبداللهيان في في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وضرورة جهود الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.

و دعا وزير الخارجية الإيرانية إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبني رد مشترك على عدوان الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى خطة اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن التطورات الفلسطينية، رحب إبراهيم طه باقتراح أميرعبداللهيان لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية، وأكد على مساعدة الشعب الفلسطيني معلنا أنه سيبلغ وزراء خارجية الدول الأعضاء حول مقترح إيران.