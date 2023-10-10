الإيرانية مريم جلالي مساعدة مكتب غرب آسيا في مجلس الحرف العالمي

العالم - إيران

وأفادت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، إنه وفي القمة الإقليمية للحرف اليدوية لآسيا والمحيط الهادئ التي عقدت في أوزبكستان قبل أيام، تم انتخاب مساعدة وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني لشؤون الحرف اليدوية والفنون التقليدية "مريم جلالي" مساعدة لرئيس مكتب غرب آسيا في قسم آسيا والمحيط الهادئ بمجلس الحرف العالمي.

وقبل أيام انعقدت القمة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ للحرف اليدوية في مدينة خوقند بأوزبكستان، بحضور نخبة من الفنانين من جميع أنحاء العالم وقدمت منطقة غرب آسيا ممثليها أحدهما من فلسطين والآخر من إيران.

وعليه تم انتخاب جلالي لهذا المنصب الجديد بناءً على تاريخ الأنشطة وأهم الأعمال والبرامج الإيرانية ذات الصلة من بينها إقامة المعارض وإنشاء الأسواق وتنظيم دورات تدريبية وتصدير قطع يدوية.