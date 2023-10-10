الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول في البنتاغون:

قوات أمريكية خاصة تصل 'إسرائيل'

قوات أمريكية خاصة تصل 'إسرائيل'
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في البنتاغون قوله: "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى الكيان الإسرائيلي مختصة بعمليات تحرير رهائن".

العالم - الأميركيتان

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهات بوقت سابق لأعضاء فريقه بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكل جوانبها، بما في ذلك تشارك معلومات استخبارية ونشر خبراء من كل أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن.

وأعلن في بيان أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات التي شنتها كتائب القسام السبت الفائت.

يأتي ذلك في وقت لم يتم الإعلان رسميا، حتى الآن، لا من جهة الكيان الصهيوني ولا من جهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، عن عدد الأسرى، إلا أن تقديرات إعلامية تشير إلى قرابة 100 أسير.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل 4 أسرى وآسريهم بغارة جوية إسرائيلية، فيما حذرت من أنها قد تبدأ بإعدام الأسرى بالصوت والصورة كل مرة يتم فيها استهداف المدنيين في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

أصداء 'طوفان الأقصى' تدوي في العالم منددة بوحشية الإحتلال

الشرطة البريطانية تلاحق محتفلين بعملية "طوفان الأقصى"+ فيديو

عندما"طوفان الأقصى" تعصف بعقول نواب الكونغرس الأمريكي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صادرات إيران لبلدان غرب آسيا تسجل 10.3 مليار دولار

الإحتلال يقصف غزة بقنابل الفسفور المحرمة دوليا + فيديو

الإيرانية ناهيد كياني تحرز فضية جائزة الصين الكبرى للتايكواندو

مسؤول في البنتاغون: قوات أمريكية خاصة تصل 'إسرائيل'

صفري يجري محادثات مع وزيري خارجية آذربيجان وطاجيكستان

صور..من هن مشهورات هوليوود التي دعمن الإحتلال؟هكذا دفعت 'كايلي جينر' الثمن!