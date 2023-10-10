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ممثل وزير التعليم العالي العراقي..

بغداد تتطلع إلی زيادة التواصل العلمي مع طهران

بغداد تتطلع إلی زيادة التواصل العلمي مع طهران
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل وزير التعليم العالي العراقي "إیهان ناجي العتابي"، الیوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع إلی زيادة التواصل العلمي مع الجامعات الإیرانیة من أجل التعاون المشترك.

العالم - إيران

وأضاف العتابي خلال تفقده حديقة خراسان الرضوية للعلوم والتكنولوجيا (شرق إيران) على هامش فعاليات "أسبوع العلم" المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، بأن وزارة العلوم العراقية تسعى إلى زيادة التفاعلات الدولية بهدف تلبية احتياجات هذا البلد.

من جانبه قال رئیس حديقة خراسان الرضوية للعلوم والتكنولوجيا "مسعود میرزائي شهرابي": إن الحكومة الإيرانية ترکز علی زيادة الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية، وبتأكيد رئیس الجمهوریة تم اتخاذ خطوات كبيرة في مجال التبادل التكنولوجي مع دول الجوار والمنطقة.

وانطلقت فعاليات "أسبوع العلم" المشتركة بين إيران العراق، في 7 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر في مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية).

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