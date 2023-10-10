بغداد تتطلع إلی زيادة التواصل العلمي مع طهران

العالم - إيران

وأضاف العتابي خلال تفقده حديقة خراسان الرضوية للعلوم والتكنولوجيا (شرق إيران) على هامش فعاليات "أسبوع العلم" المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، بأن وزارة العلوم العراقية تسعى إلى زيادة التفاعلات الدولية بهدف تلبية احتياجات هذا البلد.

من جانبه قال رئیس حديقة خراسان الرضوية للعلوم والتكنولوجيا "مسعود میرزائي شهرابي": إن الحكومة الإيرانية ترکز علی زيادة الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية، وبتأكيد رئیس الجمهوریة تم اتخاذ خطوات كبيرة في مجال التبادل التكنولوجي مع دول الجوار والمنطقة.

وانطلقت فعاليات "أسبوع العلم" المشتركة بين إيران العراق، في 7 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر في مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية).