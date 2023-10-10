توقيع 5 وثائق للتعاون العلمي الجامعي بين إيران والعراق

العالم - إيران

وأجرى بهادر كرمي رئيس جامعة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب إيران، أثناء حضوره الملتقى العلمي الدولي لأسبوع العلوم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق المنعقد في مدينة مشهد، محادثات مكثفة مع رؤساء جامعات البصرة وميسان وتكريت والكوفة وكربلاء، اثمرت عن توقيع 5 وثائق للتعاون العلمي الدولي مع الجامعات العراقية.

وقال كرمي أن نتائج هذه المحادثات تاتي غالبا في سياق قبول أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات على شكل فرص دراسية أو قبول طلاب الدراسات العليا على شكل فرص دراسية ايضا، وإقامة فعاليات علمية وثقافية ورياضية وطلابية مشتركة وإنشاء فروع مشتركة وتنفيذ برامج بحثية مشتركة كما يتم إيفاد أساتذة جامعة ياسوج للبرامج التعليمية والبحثية في هذه الجامعات.

ويعد أحد الإجراءات المهمة لهذه الجامعة قبول الطلاب الاجانب (العراقيين) في العام الماضي وسيتم هذا العام ايضا قبول 31 طالبًا أجنبيًا في هذه الجامعة.

وصرح بانه لتحقيق سياسة وزارة العلوم يجب التخطيط لها بحيث يزداد عدد هؤلاء الطلاب كل عام واضاف: أن استقطاب الطلاب الأجانب عمل ثقافي وتعليمي، فضلا عن كونه مصدر دخل للجامعة.

وقال رئيس جامعة ياسوج: أن سياسة وزارة العلوم في الحكومة الحالية هي زيادة قبول الطلاب الأجانب إلى 350 ألفاً في البلاد.

وتعد مكانة جامعة ياسوج في التصنيفات العلمية جيدة جداً، حيث أنها الجامعة السابعة في مجال التعليم بين الجامعات الشاملة على مستوى الدولة، وتتبوأ المركز 17 بين 60 جامعة إيرانية في تصنيف التايمز.

ومن المقرر في العام الدراسي الجديد، أن يدرس فيها 6500 طالب في 32 فرعا لمرحلة البكالوريوس، و52 فرعا للماجستير، و22 فرعا للدكتوراه.