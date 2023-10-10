الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المُطلقة من داخل لبنان..

هستيريا جيش الإحتلال مقابل قذائف حزب الله

هستيريا جيش الإحتلال مقابل قذائف حزب الله
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

يدعي جيش الإحتلال الاسرائيلي بقصف موقعي استطلاع لحزب الله، مساء الثلاثاء، ردا على إطلاق قذائف صاروخية تطلقها من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه كيانه.

العالم - الإحتلال

يتبع..

روابط ذات صلة

اجراءات للاحتلال تنفذ لاول مرة منذ 2006 خوفا من رد حزب الله + فيديو

في مقطع فيديو...حزب الله يحذر كيان الاحتلال الاسرائيلي

شاهد/كيان الاحتلال يستهدف برجاً على حدود لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. أقوى موقف من اليمن وروسيا حول سياسة امريكا بالمنطقة

شاهد بالفيديو.. هذه الدول نظمت وقفات تضامنية تدين جرائم الاحتلال والتغاضي الدولي عنها

مخبر: يجب إدراج الدولرة في جدول أعمال العلاقات بين إيران وبيلاروسيا

المُطلقة من داخل لبنان.. هستيريا جيش الإحتلال مقابل قذائف حزب الله

صورة.. لاعبة في فريق ريال مدريد تعلن دعمها لفلسطين

شاهد.. موقف حزب الله على استهداف الاحتلال الحدود اللبنانية؟