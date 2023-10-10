أميرعبداللهيان يؤكد على حق الفلسطينيين في صدّ الاحتلال والعدوان

واستعرض أميرعبداللهيان عبر هذه الرسالة، الجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني بدعم الولايات المتحدة الأميركية والغرب، مع تأكيده على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد الاحتلال والانتهاكات.

كما نوه وزير الخارجية الإيرانية إلى المسؤولية الملقاة على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الأممية ذاتها، قبال الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة؛ محذرا بشأن تداعيات الانتقام الغاشم الذي يمارسه الكيان الصهيوني هناك.

وفي جانب آخر من رسالته، طالب أميرعبداللهيان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة وفي أقرب وقت ممكن، من أجل وضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وحقوق الإنسان والمجازر الشنيعة، سيما جرائم الحرب والتطهير العرقي، المتواصلة حاليا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما قطاع غزة.