طوفان الأقصی.. لعنة شاهدها الصهاينة بأم العين

العالم - انقلاب الصورة

ووصل مجاهدوا المقاومة الفلسطينية وعلی رأسها حماس والجهاد الاسلامي الی حيث لم يتقوع أکبر المتفائلين بالفلسطينيين وأشد المتشائمين بالاسرائيليين. ضربوا بکل قوة وبالمزدوجة، فالصواريخ دوت فوق رؤوس الاسرائيليين في جنوب ووسط کيان الاحتلال والمقاتلون فاجأوهم في عقر المستوطنات فقتوا وأسروا واغتنموا وترکوا الاحتلال الصهيوني في صدمة تحاول ان تفهم ما الذي حدث للتو، هل حقاً کان الفلسطينيين هنا فوق رؤوسهم؟

وفيما حاول نتنياهو الهروب من مسؤولية الفشل الذريع الذي ناله من المقاومة الفلسطينية بإعلان الحرب علی غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين، تعالت أصوات الغضب الاسرائيلية ضد نتنياهو من کل حدب وصوب وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تنتقده وتسبه وتدعوه الی الاستقالة. فقد کتب ناووت يائير علی موقع اکس ان "دماء المواطنين الذين ذبحوا علی يدک، خل سبيل الاسرائيليين من قيادتک الفاسدة التي تکلفنا الدماء، عد الی منزلک یا مخرب "اسرائيل".

وغرد آفي:"انت المسؤول عن کل شئ انت المسؤل عن کل قتيل، وکل مخطوف وکل جريح، انت متهم بلجنة اختيار القضاة بدلاً من الأمن يا قذر.

وهزمت المقاومة الفلسطينية اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لطالما زُعم انه جيش لايهزم.

وقال رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالکترونية عبدالباري عطوان:"الجنرال محمد الضيف هزم نتنياهو وجنرالاته، أين الدفاعات العسکرية؟ اين القبب الحديدة التي يؤمن بها المطبعين؟ أين المخابرات والشين بيث والشاباک وغيرهم؟ يبدو ان هناک قراراً بالتحرير وليس بالانتقام فقط..".