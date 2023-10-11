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نزوح حوالي 250 ألف فلسطيني داخل غزة

نزوح حوالي 250 ألف فلسطيني داخل غزة
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بنزوح حوالي 250 ألف فلسطيني داخل غزة، أغلبهم في مدارس الوكالة.

العالم-فلسطين

ووفق بيان صحفي للأونروا، فجر اليوم الأربعاء، فإن النازحين يعيشون ظروفا حياتية صعبة من ماء ودواء وغذاء .

أكدت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال "الاسرائيلي" يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، عبر بيان صحفي، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على اداء واجبها تجاه شعبها.

وطالبت الصحة، الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.

وفجر اليوم، أفادت وزارة الصحة بغزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف أثناء اخلاء المصابين بجوار أبراج الكرامة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، ان قصف الاسعاف أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 2 من المسعفين بجراح مختلفة.

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