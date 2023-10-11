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مجازر الاحتلال في غزة وخشيته من توسع جبهات الحرب

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

کيف يقرأ استمرار الاحتلال بارتکاب المجازر في قطاع غزة بما يعکس نتائج ضربات القسام وفصائل المقاومة الأخری؟

العالم - مع الحدث

ما أهمية دعوة حماس العربية والاسلامية للنفير العام في جمعة طوفان الاقصی والاشتباک مع العدو في کل مکان؟

ماذا عن استمرار قصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ لاسيما عسقلان ورفض فتح ملف الأسری قبل نهاية المعرکة؟

کيف سيکون وضع جبهة الشمال علی الحدود اللبنانية اذا انخرطت في القتال مع خشية واشنطن والاحتلال من توسع الحرب؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الباحث السياسي د. بلال اللقيس، والمختص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني.

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