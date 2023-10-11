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أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة مع تواصل عدوان الاحتلال+فيديو

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القطاع "يتعرض لكارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود، ما ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة إستمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

العالم-فلسطين

وأضاف بأن هذا الوضع الكارثي "يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، ويزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم، فيما يمكن وصفه بأنه أقذر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزل عرفها التاريخ الحديث".

وأطلق أمام هذا الواقع الذي "يتهدد حياة أكثر من 2,3 مليون إنسان، نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال".

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