كنعاني: قتل الصحفيين في غزة لن يمنع كشف أبعاد هزيمة الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني تعقيبا على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين في غزة، إن قتل الصحفيين لن يمنع كشف أبعاد الهزيمة التي لا يمكن ترميمها للكيان الصهيوني وجرائمه المشينة في الانتقام من الأطفال الأبرياء والرجال والنساء الأبرياء في غزة.

وأضاف: إن الأساس الفارغ للكيان الإسرائيلي الغاصب والمزيف أصبح أكثر تزلزلا من أي وقت مضى، وقد وصل قرع طبول فضيحته وهزيمته العسكرية والاستخباراتية إلى مسامع العالم.

وكان سعيد الطويل أحد الصحفيين الفلسطينيين في مدينة غزة قد استشهد أثناء تغطيته أخبار جرائم الصهاينة في استهداف طائرات الاحتلال لمبنى غرب القطاع، فجر الثلاثاء.

وقال مراسل تسنيم في غزة إن الإسرائيليين يتطلعون إلى قطع الاتصالات (الهاتف والإنترنت وغيرها) بشكل كامل عن غزة لمنع أي بث إخباري وفيديو ومكالمات خارجها، لارتكاب جريمة غير مسبوقة بحق الناس العاديين.