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مراسل العالم يکشف عن السبب..

لماذا لا تحدّث وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الضحايا؟

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل قناة العالم عن سبب عدم تحديث أعداد الضحايا من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من امام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة ان القطاع يشهد جرائم ابادة جماعية يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، بحيث تصاعد عدد الشهداء الذين تصل أجسادهم الی مستشفی الشفاء.

وأکد ان انقطاع الکهرباء والانترنيت في غزة، منع وزارة الصحة الفلسطينية من تحديث عدد الضحايا، حيث کانت آخر اعداد اعلنتها ليلة أمس أکثر من 850 شهيد وأکثر من 4100 جريح فلسطيني وصلوا الی المستشفيات.

وأوضح مراسل العالم ان هذه الارقام بعيدة جداً عن العدد الحقيقي للضحايا، لأن الکثير من الجثث والمصابين لازالت تحت أنقاض البيوت المهدمة.

وبيّن مراسل العالم ان الدفاع المدني في قطاع غزة ناشد المؤسسات الدولية لإدخال المعدات اللازمة للتعامل مع الانهيارات الواسعة للمباني في قطاع غزة والتي هدمها الاحتلال علی رؤوس ساکنيها المدنيين الامنين.

وأکد ان قوات الدفاع المدني أصبحت عاجزة عن اغاثة المصابين لسببين الاول نقص الامکانيات والسبب الثاني الاستهداف الاسرائيلي المباشر لطواقم الدفاع المدني من أجل منعهم من اغاثة المصابين.

وکشف مراسل قناة العالم عن استخدام طائرات الاحتلال غاز الفسفور الابيض المحرم دولياً في قصف منطقة الکرامة شمال قطاع غزة.

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مراسل العالم يکشف عن السبب.. لماذا لا تحدّث وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الضحايا؟

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