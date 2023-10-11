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تناقض في اعلان عدد القتلی الصهاينة يکشف عن المستور

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل قناة العالم في رام الله عن تناقض لوسائل اعلام اسرائيلية تسبب في کشف أسرار خبأها الاحتلال لتهدئة الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان صحيفة هاأرتص العبرية اعلنت عن مقتل 10 بالمئة من سکان مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الاقصی.

وأکد مراسل قناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي کان قد اعلن عن مقتل 1200 مستوطن صهيوني فقط خلال عمليات المقاومة الفلسطينية، لکن النسبة التي اعلنتها هاأرتص تثبت مقتل 3500 مستوطن صهيوني علی الاقل.

وأوضح مراسل قناة العالم ان عدد سکان مستوطنات غلاف غزة 37 ألف مستوطن ومقتل 10 بالمئة من هذا العدد يساوي أکثر من 3500 قتيل صهيوني.

وبيّن مراسل قناة العالم ان هناک عملية حثيثة تطبقها السلطات الصهاينة لکتم الحقائق وعندما تطبق هکذا عمليات في "اسرائيل" فهناک کارثة تحاول حکومات الصهاينة اخفاءها عن الجبهة الداخلية خشية انقلابها ضد الحکومة.

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