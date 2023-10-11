العالم - خاص بالعالم

وأضاف لتغطية قناة العالم حول عملية "طوفان الأقصى" من استوديوهات طهران أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أوقفت حركة الملاحة ومطار بن غوريون في كيان الاحتلال مشيرا الى أن هروب المستوطنين من الأراضي المحتلة بات عبر طرق أخرى وأن اعداد المستوطنين تقدر بأكثر من ثمانمئة ألف أسرة ذهبوا الى المطار على أمل استئناف الرحلات والهروب من الاراضي المحتلة.

وبشأن الاوضاع الميدانية في مستوطنة سديروت قال الزميل شاهين خضر أن المستوطنة باكملها باتت مستهدفة من قبل صواريخ المقاومة التي أدى قصفها الى تدمير البنى التحتية هناك بالاضافة الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين.

وأكد أن الأراضي المحتلة تشهد تخبطا في الأوضاع ولا يوجد هناك رؤية واضحة على المستوى السياسي والأمني لدى الاحتلال سوى تنفيذ الجرائم.