عدسة العالم تفضح مراكز إيواء النازحين في غزة

العالم - خاص بالعالم

والتقت الزميلة أسراء البحيصي بعدد من الأسر في المركز والتي أكدت لها أن مراكز الإيواء تفتقد الى أقل الخدمات المطلوبة وإن ما يتناولون من طعام وشراب هو من الذي جاءوا به من منازلهم التي تركوها إثر القصف الإسرائيلي.

وبشأن الحديث عن انتقال اللاجئين الى مصر قال اللاجئون لمراسلة العالم أنهم يرفضون هذا المقترح ويفضلون الموت في أرضهم أو الانتظار حتى انتهاء الحرب وتحسين الأوضاع.

وقالت مراسلة العالم أن مراكز الإيواء باتت تضم مئات آلاف النازحين في ظل مواصلة الاحتلال التهديد والقصف حتى لتلك المراكز.