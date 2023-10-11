بالفيديو..الاحتلال يُسلح أطفالا ونساء المستوطنين لقتل الفلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، امس الثلاثاء، إن وزارته تشتري 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية عن إيتمار بن غفير قوله إن وزارته اشترت 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب بالإضافة إلى تسليح فرق الحماية المدنية.

وأضاف أنه جرى بالفعل شراء 4 آلاف بندقية من شركات إسرائيلية وسيجري توزيعها فورا.

وبالإضافة إلى البنادق، تشمل مشتريات الوزارة خوذا وسترات واقية من الرصاص وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.

وقال بن غفير إنه سيتم توزيع الأسلحة على المئات من البلدات التي لديها فرق حماية مدنية مرتبطة بشرطة حرس الحدود.

وتعمل هذه الفرق في داخل اراضي 48 المحتلة وفي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وصّرح بن غفير مهددا: "سنقلب العالم رأسا على عقب لجعل بلداتنا محمية، ولذلك أمرت بتسليح فرق الدفاع المدنية بكثافة".