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شاهد.. موقف الممثلة السوريية 'سوزان نجم الدين' من 'طوفان الاقصى'

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

نشرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو على صفحتها الخاصة، واعلنت من خلالها موقفها من الاحداث الاخيرة في فلسطين المحتلة وطوفان الاقصى.

العالم- فلسطين المحتلة

وحيّت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على طريقتها نضال الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعته وبسالته بما يقوم به في عملية "طوفان الأقصى".

ووضعت سوزان على كتفيها الكوفية الفلسطينية، وأرفقت الأغنية التي كانت أطلقتها عام 2009 بعد زيارة قطاع غزة المحاصر مع وفد من نقابة الفنانين السوريين، بتوجيه تحية إلى أبطال فلسطين بقولها “صباح العزة والكرامة، صباح أبطال فلسطين، صباح فجر مجيد وتاريخ جديد”.

وحظيت الأغنية التي هي من كلمات الشاعرة دولة العباس وألحان الموسيقار خالد حيدر بتفاعل كبير من الفنانيين والمتابعين كونها تتناول صمود ونضال وشجاعة الشعب الفلسطيني الذي وصفته الكاتبة ب”الابطال والشجعان” أما الفيديو كليب فهو من إخراج صفوان مصطفى نعمو.

وأكدت سوزان التي تلقت رسائل شكر من المتابعين على تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية بأن سورية وفلسطين بلد واحد لا يتجزأ بعضهما عن بعض.

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شاهد.. موقف الممثلة السوريية 'سوزان نجم الدين' من 'طوفان الاقصى'

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