الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مراسلة العالم أسراء البحيصي:

غذوهم بما يبقيهم على قيد الحياة وهم يتكفلون بتحرير الأقصى

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصفت مراسلة العالم الاخبارية في قطاع غزة الزميلة أسراء البحيصي الوضع في مستشفيات القطاع بالصعب للغالية.

العالم - خاص بالعالم

وقالت أن مستشفيات قطاع غزة تفتقد الى أبسط الخدمات حيث وضع الجرحى على الأرض وكذلك جثث الشهداء على الارض لأن كل الأسرة مشغولة بالجرحى.

وأكدت أن الكثير من الفلسطينيين امام أبواب المستشفيات ينتظرون جثث شهدائهم وهم يرددون شعارات تؤيد المقاومة الفلسطينية وتطالب بمواصلة القتال حتى تحقق الأهداف المرجوة لدحر المحتل من الاراضي الفسطينية.

وبشأن استخدام الاحتلال السلاح المحرم ضد الفلسطينيين قالت الزميلة أسراء البحيصي أن الاحتلال استخدم الفسفور الأبيض في شمال قطاع غزة ببيت حانون والكرامة وغرب غزة.

وبعد ترحيب المتواجدين في المستشفى بها، ختمت الزميلة أسراء البحيصي كلامها في التغطية بالقول: غذوهم بما يبقيهم على قيد الحياة وهم يتكفلون بتحرير الأقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة

شاهد.. ردة فعل طبيبة أمريكية عالقة في غزة عند قصف الاحتلال!

بسبب نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن غزة

عدسة العالم تفضح مراكز إيواء النازحين في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غزة.. وما أدراك ما غزة! الأستكبار على قلب رجل واحد ضد.. غزة!

كيف يقوم الإعلام الأمريكي بتشويه الأخبار عن فلسطين؟

السيد السيستاني يدعو العالم الى الوقوف بوجه التوحش الإسرائيلي

بالفيديو.. مراسلة العالم أسراء البحيصي: غذوهم بما يبقيهم على قيد الحياة وهم يتكفلون بتحرير الأقصى

مصر تقترح على واشنطن هدنة لـ6 ساعات لإيصال مساعدات لغزة

ايران تعلن استعدادها لارسال مساعدات انسانية الى قطاع غزة