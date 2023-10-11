العالم - خاص بالعالم

وقالت أن مستشفيات قطاع غزة تفتقد الى أبسط الخدمات حيث وضع الجرحى على الأرض وكذلك جثث الشهداء على الارض لأن كل الأسرة مشغولة بالجرحى.

وأكدت أن الكثير من الفلسطينيين امام أبواب المستشفيات ينتظرون جثث شهدائهم وهم يرددون شعارات تؤيد المقاومة الفلسطينية وتطالب بمواصلة القتال حتى تحقق الأهداف المرجوة لدحر المحتل من الاراضي الفسطينية.

وبشأن استخدام الاحتلال السلاح المحرم ضد الفلسطينيين قالت الزميلة أسراء البحيصي أن الاحتلال استخدم الفسفور الأبيض في شمال قطاع غزة ببيت حانون والكرامة وغرب غزة.

وبعد ترحيب المتواجدين في المستشفى بها، ختمت الزميلة أسراء البحيصي كلامها في التغطية بالقول: غذوهم بما يبقيهم على قيد الحياة وهم يتكفلون بتحرير الأقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..