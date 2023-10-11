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ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني إلى 1127 شهيدا و5489 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني إلى 1127 شهيدا و5489 مصابا
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى 1127 شهيدا و5489 جريحا حتى الآن.

العالم-فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "عدد الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني وصل في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، ونحو 5339 جريحا، أما في الضفة الغربية فقد وصل نحو 27 شهيدا ونحو 150 جريحا".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق، أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن انقطاع الكهرباء سيتسبب بتوقف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلا. كما سيؤدي إلى توقف خدمات المختبر.

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ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني إلى 1127 شهيدا و5489 مصابا

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