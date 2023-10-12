عبداللهيان ونظيره الفلبيني يبحثان جرائم الحرب الصهيونية في غزة

العالم - ايران

كما تناول حسین امیرعبداللهیان وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وقطاع غزة مؤكدا ان ما تم تنفيذه في فلسطيني من قبل فصائل المقاومة كان خطوة فلسطينية محضة وردا على احتلال ارض فلسطين .

بدوره اعرب وزير خارجية الفليبين عن قلقه من تطورات غزة واستمر العنف هناك مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المستويات والابعاد .

كما دعا انيركه مانلو الى مساعدة ايران لتقرير مصير الرعايا الفليبينيين المفقودين خلال الحرب الاخيرة في الاراضي المحتلة .