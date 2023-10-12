الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة

رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بانه يجب على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة دون أي استثناء أو تمييز.

العالم - ايران

وخلال اجتماع الحكومة يوم الاربعاء، أدان السيد رئيسي، الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة وقال: ان الصهاينة يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أمام انظار العالم، ويجب على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية القيام بواجباتها في هذا المجال دون أي استثناء أو تمييز.

وفي الشان الداخلي ثمن رئيس الجمهورية الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على مواصلة جهود المسؤولين في مجال تنفيذ برامج الحكومة من أجل تلبية الاحتياجات وحل مشاكل الشعب.

وأشار إلى الاستقرار الذي تحقق في المجال الاقتصادي للبلاد، واضاف: إن شرط الحفاظ على الاستقرار الحالي هو أن تتمتع جميع الإدارات المعنية، وخاصة وزارتي الجهاد الزراعي والصناعة ، بإدارة ورقابة أكثر فعالية على الأسعار من خلال تعزيز النقابات والاتحادت المهنية.

وبين أن المحافظين هم ممثل الحكومة الاعلى مستوى في المحافظات، ورأى أنه من الضروري التنسيق بين جميع مسؤولي الأجهزة التنفيذية مع المحافظين من أجل التآزر والتعاون لحل مشاكل الشعب.

وفي بداية هذا الاجتماع، ذكر وزراء "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"الطاقة"، في تقارير منفصلة، ​​آخر الإجراءات المتخذة في وزاراتهم من أجل دفع خطط الحكومة الشعبية الى الامام وتحقيق أهدافها.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني إلى 1127 شهيدا و5489 مصابا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها السادس

رئيسي يبحث مع بن سلمان تطورات الاحداث في فلسطين

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200

ممثلية ايران بالامم المتحدة: لا تنخدعوا بروايات الكيان الصهيوني الدموي

رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة

عبداللهيان ونظيره الفلبيني يبحثان جرائم الحرب الصهيونية في غزة