رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة

العالم - ايران

وخلال اجتماع الحكومة يوم الاربعاء، أدان السيد رئيسي، الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة وقال: ان الصهاينة يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أمام انظار العالم، ويجب على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية القيام بواجباتها في هذا المجال دون أي استثناء أو تمييز.

وفي الشان الداخلي ثمن رئيس الجمهورية الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على مواصلة جهود المسؤولين في مجال تنفيذ برامج الحكومة من أجل تلبية الاحتياجات وحل مشاكل الشعب.

وأشار إلى الاستقرار الذي تحقق في المجال الاقتصادي للبلاد، واضاف: إن شرط الحفاظ على الاستقرار الحالي هو أن تتمتع جميع الإدارات المعنية، وخاصة وزارتي الجهاد الزراعي والصناعة ، بإدارة ورقابة أكثر فعالية على الأسعار من خلال تعزيز النقابات والاتحادت المهنية.

وبين أن المحافظين هم ممثل الحكومة الاعلى مستوى في المحافظات، ورأى أنه من الضروري التنسيق بين جميع مسؤولي الأجهزة التنفيذية مع المحافظين من أجل التآزر والتعاون لحل مشاكل الشعب.

وفي بداية هذا الاجتماع، ذكر وزراء "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"الطاقة"، في تقارير منفصلة، ​​آخر الإجراءات المتخذة في وزاراتهم من أجل دفع خطط الحكومة الشعبية الى الامام وتحقيق أهدافها.