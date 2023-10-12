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ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1200
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600، منذ فجر السبت الماضي.

العالم-فلسطين

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى حوالي 5600".

وأضاف أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي، عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

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