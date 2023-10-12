رسائل تضامن وتأييد واسعة للشعب الفلسطيني

العالم – هاشتاغ

01. من أميركا اللاتينية رسالة تضامن وتأييد للشعب الفلسطيني.. من البرازيل وتشيلي متظاهرون أكدوا على أحقية القضية الفلسطينية ولاشرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري في عدوانه.

حملة تضامن عالمية واسعة على مواقع التواصل مع أهالي قطاع غزة.. الكاتب الأميركي "ناثان ترال" كتب على حسابه في منصة إكس: هذه الحرب لم تبدأ هذا الصباح.. لقد كان الأمر مستمرا منذ عقود.. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم ما هو إلا قمة جبل الجليد: جبل جليدي من عنف (إسرائيل) والقهر العرقي.. وسيستمر سفك الدماء طالما تجاهلنا الأسباب الجذرية.

المذيعة والاعلامية الأميركية "آبي مارتن" كتبت على حسابها أيضا: تشعر "إسرائيل" بالقلق الشديد من قيام وسائل التواصل الاجتماعي ببناء التعاطف مع الفلسطينيين، وتريد من الشباب حذف جميع تطبيقاتهم حتى لا يشككوا في قصف غزة وتحويله إلى غياهب النسيان.

الأكاديمي والضابط السابق في السي آي إي "فيليب جيرالدي" علق على إرسال واشنطن بارجة حربية إلى المنطقة: قد تكون هذه واحدة من أكثر اللحظات حزنا بالنسبة لي كأميركي يحب بلاده - المهرج بايدن الذي يرسل أسطولا لدعم إسرائيل في حملتها لتدمير سكان غزة الذين انتفضوا ضد تدمير أراضيهم على يد الدولة اليهودية.

02. في ايران والدول العربية دعا متظاهرون إلى دعم أهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية من أجل الصمود وتحقيق الانتصارات في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

من إيران إلى لبنان وسورية والعراق كانت أجواء التضامن مع غزة.. ومن الدول الآسيوية أيضا خرجت حشود ضخمة تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.. حيث كان ما يواجهه أهالي غزة حاضرا في شعارات المتظاهرين في كل من بنغلادش وباكستان.

وعربيا أعرب عدد من المشاهير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهالي غزة.. الممثل المصري الشهير "كريم عبد العزيز" كتب على حسابه: ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال.

الممثل القدير "نبيل الحلفاوي" أيضا علق على ما يجري: اللهم انصر الحق وأهل الحق.. أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي.. فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته كتب الممثل الأردني "منذر رياحنة" معلقا على عملية طوفان الاقصى: الفرحه صارت فرحتين.. ربنا يحميكم يا رب.

03. في كل الساحات، قدمت قناة العالم وتقدم تضحيات في سبيل إيصال الصورة الحقيقية وتحديدا في فلسطين.. مكتب قناة العالم في قطاع غزة تعرض إلى استهداف إسرائيلي مباشر.. مراسلة القناة في غزة إسراء البحيصي كانت توجهت بهذه الرسالة إلى العالم من قلب مكتب قناة العالم المدمر.

ونستكمل استعراض المواقف الداعمة للفلسطينيين من قبل المشاهير في العالم.. لدينا هنا تعليق من الممثل الأميركي الشهير "مارك روفالوا" الذي كتب: أشعر بالحزن بسبب المعاناة التي لا توصف والخسائر في الأرواح والأحباء.. ويجب أن ينتهي هذا العنف المروع.. من الواضح أنني لا أملك إجابات، لكنني أشعر أنه من الضروري للغاية التركيز على وجودنا الإنساني المشترك وواقعنا.

المغنية السويدية "زارا لارسون" نشرت هذه الصورة على حسابها، وعلقت: حسنا، القضية هي أن تقف إلى جانب أوكرانيا عندما تهاجمها روسيا ولكن ليس مع فلسطين.

أما الملاكم النيوزيلندي "سوني وليامز" فكتب على حسابه في تويتر: "الصلاة من أجل غزة."

رقعة التضامن مع أهالي غزة وصلت إلى الرياضة أيضا.. من اسكتلندا وجماهير نادي سلتيك التي رفعت أعلام فلسطين خلال مباراة فريقها.. إلى جماهير نادي الرجاء المغربي التي تحدت توجه الحكومة التطبيعي مع الاحتلال وأنشدت تضامنا مع فلسطين.

عودة إلى مواقف الشخصيات الغربية حول هذا الموضوع.. فالمفكر السياسي الأميركي "نورمان فنكلشتاين" نشر هذه الصورة على حسابه وعلق.. هذا ما فعله النازيون بالحي اليهودي في وارسو بعد أن تجرأ اليهود على مقاومة النازيين.. وهذا ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بمناطق غزة لأن الفلسطينيين أرادوا أن يقاوموا الاحتلال.

منظمة "يهود متحدون ضد الصهيوينية" نشرت على حسابها: "الحاخام إلحنان بيك: ليس هناك سوى حل واحد للسلام في الأرض المقدسة. أي العودة إلى ما قبل عام 48 وإعادة كافة الأراضي المحتلة من البحر إلى الأرض إلى المجتمع الفلسطيني."

أخيرا مع الباحث الأميركي"ريف لسكاريس" الذي علق: "نتنياهو هو أحد أكثر الأشخاص شرا على وجه الأرض.. هل توافقون؟"

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