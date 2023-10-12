الاعتداء الإسرائیلي جاء لمعاقبة المدنيين وليس مواجهة المقاتلين الفلسطينيين

العالم- خاص بالعالم

قال الكاتب والمحلل السياسي السيد علي بدوان لقناة العالم إن القصف الاسرائيلي استهدف المدنيين الفلسطينيين والأبنية السكنية والأبراج وهي محاولة لتدمير البنى التحتية من مدارس الأونروا والمساجد في قطاع غزة تحت عنوان معاقبة الفلسطينيين والمدنيين والاطفال والنساء وليس مواجهة المقاتلين الفلسطينيين الذين يواجهون جيش الاحتلال في منطقة غلاف غزة.

وأضاف بدوان: لذلك هذه المرحلة تترافق مع مكوك الدبلوماسية والخطوات السرية التي تقوم بها أطراف اقليمية لاستيعاب الحدث ومحاولة تطبيق نتائجه بالنسبة للحقائق التي كرسها الفلسطينيون على الارض.

وأضح بدوان أن: الكواليس التي تقاد عبر هذا المكوك عنوانها الرئيسي الوصول إلى هدنة أو تهدئة كما نشاء كأن الامور لم تنته إلى شيء وهذا هو الشيء الذي يرفضه الشعب الفلسطيني والقوات المقاتلة التي نفذت هذه العملية و هزت دماغ الاسرائيليين والأميركيين من جذوره، لذلك يجب افشال هذه الخطوات السياسية التي تحاول ابتلاع النتائج التي صنعها المقاتلون الابطال من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى وكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى وألوية الناصر وكل فصائل المقاومة.

وصرح بأن القيادة المقاومة على دراية تامة وتقوم بعمليات نوعية من خلال قصف صاروخي مستهدف ومركز ومحدد لأهداف معينة واذا استمر العدو في غيه إن مسار الحرب سينتقل الى اوضاع جديدة ولايستبعد ان تقوم الضفة الغربية قيامة واحدة بكل الاشكال الممكنة ضد الاحتلال من الحجارة والسكاكين واقتحام المستعمرات خصوصا في منطقة شمال الضفة مخيم جنين.

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