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1300 قتيل صهيوني جراء عملية طوفان الأقصى

1300 قتيل صهيوني جراء عملية طوفان الأقصى
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس عن مقتل 31 جندياً وضابطاً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهم إلى 220 قتيلاً، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

العالم-الاحتلال

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية ان معظم قتلى جنود الاحتلال لقوا حتفهم عند الحدود مع قطاع غزة، فيما أعلنت هيئة البث العبرية ارتفاع عدد القتلى الإجمالي إلى ما لا يقل عن 1300، والمصابين إلى 3300 منذ بدء المعركة، فيما أعلنت الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال مواصلتها إجلاء الآلاف من 24 مستوطنة في غلاف غزة.

يأتي هذا في وقت جدَّدت فيه قوات الاحتلال قصفها على منازل فلسطينية في مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، وجباليا (شمال شرق)، مخلفة بذلك عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فيما اشارت الى وصول عدد الشهداء إلى 1203 وأكثر من 5700 جريحاً في غزة و29 شهيداً و180 جريحا في الضفة.

وسبق أن قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قرابة 60% من الإصابات جراء القصف الصهيوني على القطاع وقعت "بين النساء والأطفال".

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