آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية على لسان مراسلنا

العالم- مراسلون

وقال الزميل حسين عزالدين من الحدود اللبنانية الفلسطينية المتاخمة تماما لمنطقة الخليل الاعلى: عندما تجاوز الاحتلال قواعد الاشتباك واستهدف بعض المنازل المتاخمة في الحدود اللبنانية الفلسطينية، كان هناك رد صاعق من المقاومة الاسلامية، والذي استهدف بعض المواقع وادى الى سقوط القتلى والجرحى باعتراف جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف مراسلنا: منذ صباح هذا اليوم الخميس تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية هدوءا تاما بدءا من الناقورة باتجاه القطاع الغربي والأوسط إلى القطاع الشرقي.

وأوضح أن: كل هذه المستوطنات أخليت منذ فترة وباتت وكأنها مدن اشباح لايتواجد فيها سوى بعض الجنود الذين يتنقلون بين حين وآخر بين هذه البيوت، وهناك تمركز على بعض الآليات الثقيلة كدبابات تظهر أحيانا وتختفي بين الاشجار.

وصرح بأن: هذه المستعمرة أمس شهدت حالة بلبلة نتيجة الارتباك الذي يعيشه الاحتلال، حيث كان هناك اشتباك بين عناصر الاحتلال الاسرائيلي مع انفسهم بالاشتباهات التي يعيشونها، وهذا إن دل يدل على التخبط الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، حيث اضطره لإطلاق النار حتى باتجاه الاعلاميين.

وأكد مراسلنا أن قوات اليونيفيل كثفت دورياتها وجابت النقاط التي تفصل بين ما يسمى الخط الأزرق أو خط الانسحاب وبين الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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