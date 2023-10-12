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في بيان مشترك..

إعلان "كبار علماء البحرين": يجب دعم المقاومة الفلسطينية في غزة

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الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا كبار علماء البحرين الأمة الإسلامية إلى أن يكون لهم موقف واضح وجلي، في محطات الصراع مع الكيان الصهيوني المحتل، وأن يقفوا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مساندين داعمين مؤازرين.

العالم - البحرين

وقال العلماء في بيانٍ مشترك: "عندما يبلغ الطغيان الصهيوني ذروته في الإجرام وانتهاك الحرمات والتّعدّي على الأبرياء، يأتي الموقف البطولي للمقاومة الفلسطينيّة التي تقف أمام هذا الطغيان وهذه الهمجيّة البربرية التي لم يشهد العالم لها مثيلًا". وأكّدوا، في البيان، مؤازرتهم: "الهبّة البطوليّة الشّجاعة لأبناء فلسطين المحتلّة في عمليّة "طوفان الأقصى" التي أذلت هذا العدوّ الغاشم، وأثبتت أنّه كيان هش لا يقوى على الصّمود أمام المواقف الإيمانيّة البطوليّة، والوقوف مع الصمود الأسطوريّ لأبناء غزّة الأبطال أمام الهجوم البربريّ على مدينة غزة، الذي يستهدف الأبرياء من نساءٍ وأطفال في مشاهد تقشعر لها الأبدان، لتؤكد أن هذا الكيان لا يمتلك وسيلة إلا قتل العزل والأبرياء في بيوتهم ومساكنهم".

وأكد علماء البحرين أن :"على أمتنا وشعوبنا أن يكون لها موقفها الواضح والجلّي في محطات الصراع هذه، وأن يقفوا مع الشعب الفلسطيني المظلوم مساندين داعمين مؤازرين".

وختم البيان: "نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين والجرحى، وأن يمن الله على إخواننا في فلسطين بالصبر والنصر".

ووقّع على البيان كبار العلماء في البحرين: السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمود العالي، الشيخ محمد صنقور، والشيخ علي الصددي.

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