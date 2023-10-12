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مصر توضح حقيقة إغلاق معبر رفح جنوبي غزة

مصر توضح حقيقة إغلاق معبر رفح جنوبي غزة
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري تعليقا على الأنباء حول إغلاق مصر معبر رفح، مؤكدا أنه مفتوح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

العالم - مصر

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات وضرورة تكثيف العلاقات بين البلدين مؤكدا على التباحث حول الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في غزة وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام القواعد والحقوق الإنسانية.

وقال وزير الخارجية المصري أن غزة تشهد تدمير واستهداف للمدنيين في القطاع ، موضحا أن المشاورات تطرق للأزمة الأوكرانية الروسية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة للأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

هذا وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء كانت السلطات المصرية، قد أعلنت إغلاق معبر رفح جنوب قطاع غزة، بسبب تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصفه حسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية من ان الاحتلال هدد الجانب المصري انه في حال ادخلت مساعدات الى غزة فسيتم قصفها بشكل مباشر .

وكانت السلطات المصرية قد حذرت الجانب الفلسطيني من معبر رفح من مغبة قصفه وطالبتها باخلاء المعبر.

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مصر توضح حقيقة إغلاق معبر رفح جنوبي غزة

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