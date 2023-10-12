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بالفيديو.. مراسل العالم من عسقلان: 80% من سكانها قد غادروا

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

عسقلان (العالم) 2023.10.12 – أكد مراسل قناة العالم أن مدينة عسقلان قد أصبحت شبه خالية بعد أن تم إخلاء أكثر من 80% من سكانها بعد أن دكتها صواريخ المقاومة التي تنطلق من قطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

وفی اتصال تصویري مباشر أكد مراسلنا خضر شاهين دوي صافرات الإنذار في عسقلان مع سقوط متواصل للصواريخ من قطاع غزة بعد ظهر اليوم.

وقال: نحن في قلب هذه المدينة التي تم استهدافها بالصواريخ من قطاع غزة منذ اليوم الأول، وهي شبه خالية.. تم إخلائها ووفق ما تجولنا هنا بأكثر من 80% من القاطنين بهذه المدينة التي تعرضت للصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع شبه خال في هذه المدينة، وأن هناك قوات تتمركز على مداخل هذه المدينة، وأوضح أن هناك إصابات بين متوسطة وخطيرة جراء سقوط الصواريخ وإلى جانب أضرار كبيرة في عدد من البنايات.

وفيما أكد أن المدينة قد تم إخلائها بشكل شبه كامل إلامن أعداد قليلة، نوه أن التواجد الكبير هو للقوات والشرطة.

وأضاف: حتى عند الوصول إلى هذة المدينة في الجنوب كل الطرق كانت خالية، وفقط يتواجد الجنود وقوات الشرطة، كما شاهدنا نقل المدرعات والدبابات إلى تخوم قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. مراسل العالم من عسقلان: 80% من سكانها قد غادروا