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رؤساء برلمانات 7 دول يرحبون باقتراح قاليباف بشأن غزة

رؤساء برلمانات 7 دول يرحبون باقتراح قاليباف بشأن غزة
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" جرائم الكيان الصهيوني في غزة في اتصالات هاتفية منفصلة مع رؤساء برلمانات تركيا والجزائر وسوريا والامارات العربية المتحدة ولبنان وعمان والكويت.

العالم-ايران

وقد ناقش قاليباف اليوم الخميس اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية و جرائم الكيان الصهيوني في غزة في مكالمات هاتفية منفصلة مع رؤساء برلمانات تركيا والجزائر وسوريا والإمارات العربية المتحدة ولبنان وعمان والكويت.

وفي هذه المحادثات ادان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الابادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة، وخاصة النساء والأطفال، طالب رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بمتابعة هذه القضية على المستوى الدولي.

كما أكد قاليباف في محادثاته على ضرورة وقف الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة في أسرع وقت ممكن، وقام بالتعاون مع الدول الإسلامية بتهيئة الظروف لإرسال المساعدات الإنسانية الى شعب غزة المضطهد.

وعلاوة على ذلك اقترح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني على نظرائه عقد اجتماع افتراضي لرؤساء المجالس البرلمانية للدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن لاستعراض الحلول العملية لمساعدة أهل غزة مع التركيز على إنهاء الهجمات القمعية للكيان الصهيوني المرتكبة بحقهم.

بدوره رحب كل من رئيس البرلمان التركي " نعمان كورتولموش "، رئيس البرلمان الجزائري والرئيس المؤقت لجمعيات الدول الآسيوية " إبراهيم بوغالي "، رئيس مجلس النواب السوري " حمودة صباغ "، رئيس برلمان الإمارات العربية المتحدة " صقر قباش "و رئيس مجلس النواب اللبناني " نبيه بري "، و رئيس مجلس النواب العماني "خالد بن هلال بن ناصر المعولي" ، و رئيس مجلس النواب الكويتي " حمد عبد العزيز السعدون "، باقتراح قاليباف عقد اجتماع لرؤساء البرلمانات ، مؤكدين على وقف الهجمات الهمجية للكيان الصهيوني على غزة في أسرع وقت ممكن.

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