آية الله سبحاني يدعو الى الوقوف بوجه هجمات الصهاينة

العالم-ايران

وجاء في بيان اصدره آية الله جعفر سبحاني اليوم الخميس بشأن الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة: منذ بعض الوقت، تُسمع أخبار تبعث على الاسى من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتبث وسائل الإعلام العالمية صورًا مفجعة.

واضاف: إن شعب فلسطين المضطهد خاصة الاطفال والنساء، الذين طرد آباؤهم واجدادهم من منازلهم وقراهم منذ ما يقرب من 70 عاما، فقدوا حياتهم في أقسى الهجمات وغير المسبوقة، ومنع عنهم حتى المياه والغذاء والدواء.

واكد بانه من الضروري أن يقف المجتمع الدولي والدول الإسلامية المستيقظة في وجه هذه الاعتداءات الهمجية التي يشنها الصهاينة، وان المتوقع من الأمم المتحدة ورؤساء الدول الإسلامية ادانة جرائم هذا الكيان الغاصب واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإنهاء هذه الهجمات اللاإنسانية.