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الاحتلال يعلن عدوانه على غزة بـ 4000 طن من المتفجرات

الاحتلال يعلن عدوانه على غزة بـ 4000 طن من المتفجرات
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الخميس أنه قصف قطاع غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أنه تم بذلك ضرب 6000 قنبلة على القطاع.

العالم-فلسطين

وأضاف المتحدث، اليوم الخميس، أن "اسرائيل هاجمت أكثر من 3600 هدف بينها، مواقع القيادة والسيطرة والبنى التحتية لحماس" حسب زعمه.

وقال إن "الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بأحياء مركزية شمالي غزة، زعم أنها استخدمت مناطق تجمع لمقاتلي كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبيرة في مدينتي رفح ودير البلح خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين مدنيين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية عدوانها العنيف لعدد من مناطق سكنية بقطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا وزلزالا في المكان.

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