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فلسطيني ناج من تحت الركام: سأعود فهذه معركة الانتصار + فيديو

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2023.10.12 – أكد مواطن فلسطيني من مدينة غزة ناج من تحت ركام منزله الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم ويخاف ويهرب، مشدداً على أن الفلسطيني خاض هذه المعركة من أجل أن ينتصر ويعود إلى فلسطين.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث لمراسلنا من مجمع الشفاء الطبي أوضح هذا المواطن الفلسطيني قائلاً: كنا نائمين آمنين في منازلنا رغم القصف الشديد الذي يتعرض له قطاع غزة منذ خمسة أيام، ولكن تفاجئنا بالغارة الجوية التي استهدفت منزلي.

وأضاف أن الاحتلال استهدف الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم فيما لم يكن هناك أي تحذير أو إنذار.

وتوجه إلى العدو الإسرائيلي بالقول: مهما قتلتم وذبحتم بأطفالنا ونسائنا لن نستسلم وسنخرج لكم من تحت الركام كما خرجت أنا من تحت الركام.

وأكد قائلاً إن: الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم وأن يخاف وأن يهرب.. نحن سنتقدم وسننتصر وسنعود إلى فلسطين والقدس.

وأضاف: هذه رسالتي أمامهم وأنا أقف.. أنا خرجت من تحت الركام وسأعود.. لن نهجر ولن نهجر ولن نهجر.. نحن قلنا سنعود، هذه معركة الانتصار والقدس والعودة.. وليست معركة الهجرة.

وقال: لم نخض هذه المعركة من أجل أن نهجر مرة ثانية، بل خضنا هذه المعركة من أجل أن ننتصر ونعود إلى فلسطين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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