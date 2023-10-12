طوفان الأقصى هزيمة عسكرية استراتيجية

العالم – إنقلاب الصورة

نتنياهو الغارق في دم أبناء غزة يواجه غضب صهاينة.. غزة ستبقى عصية على الانكسار في مواجهة السفاحين الصهاينة.

طوفان الأقصى زلزال مدمر وهزيمة عسكرية استراتيجية ليس من السهل ترميمها.. هكذا قال الإمام الخامنئي.

وبالتالي ما يفعله قادة الاحتلال ونتنياهو بمحاولة لتعويض عن هذه الصورة البائسة والهزيمة القاسية التي لحقت بالكيان بارتكاب المجازر والتدمير الممنهج لقطاع غزة لن يكون أبداً من السهل محو هذه الصورة لدى الصهاينة أنفسهم.

والكابوس الذي يعيشونه ولازالوا يعيشونه حتى هذه اللحظة حتى مع هذا القصف والتدمير المتواصل.

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