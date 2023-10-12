الجيش الصهيوني يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

العالم-الاحتلال

وأفادت مصادر طبية أن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 123 شخصا آخرين بجروح نتيجة غارات صهيونية استهدفت سوق مدينة النصيرات ودير البلح.

وفي شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نفذت الطائرات الصهيونية غارة جوية على منزل يعود لعائلة حلاوة دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة أكثر من 25 أخرين.

كما استهدفت غارة صهيونية منزل مكون من أربعة طوابق يعود لعائلة الحية في حي الصفطاوي شمال غزة، وتفيد وسائل الإعلام الفلسطينية عن وجود ما يزيد عن 40 شخص بداخل المنزل الذي قصف دون سابق إنذار، وتم انتشال 15 جثة حتى اللحظة من المكان.

وقصفت الطائرات الصهيونية منزلا يعود لعائلة أبو مدين في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصا حتى اللحظة وعدد من الجرحى.

وذكر مصدر طبي أن 44 فلسطينيا من عائلتين استشهدوا بقصف صهيوني على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت المصادر أيضا بارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني الذي استهدف منزلين مدنيين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.