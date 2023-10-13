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فنزويلا تدين ضربات كيان الاحتلال على مطاري دمشق وحلب في سوريا

فنزويلا تدين ضربات كيان الاحتلال على مطاري دمشق وحلب في سوريا
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

دانت الحكومة الفنزويلية الضربات الصاروخية الصهيونية على مطاري دمشق وحلب، قائلة إنها "تعقد الوضع في المنطقة".

العالم-سوريا

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها، نشر على موقع الخارجية يوم الخميس، إن "هذا الاعتداء على المواقع المدنية يعتبر عملا يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة التي ترتبت في أعقاب العمليات العسكرية المميتة ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".

وكانت وسائل الإعلام الحكومية السورية قد أفادت بأن كيان الاحتلال قصف مطاري دمشق وحلب في سوريا. وأسفرت الضربات عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطارين، ما أدى إلى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على فلسطين المحتلو يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية.

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