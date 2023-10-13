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ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 1537 شهيدا و6612 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 1537 شهيدا و6612 مصابا
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، ارتفاع عدد شهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين.

العالم-فلسطين

وبينت الوزارة، في تحديث صدر منتصف ليلة الخميس/الجمعة، بأن "حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى".

وارتكب الجيش الصهيوني خلال الساعات الأخيرة عدة مجازر مروعة في عموم قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين، وتركز القصف الصهيوني على مدينة رفح ودير البلح وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وفي شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نفذت الطائرات الصهيونية غارة جوية على منزل يعود لعائلة حلاوة دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة أكثر من 25 أخرين.

كما استهدفت غارة صهيونية منزل مكون من أربعة طوابق يعود لعائلة الحية في حي الصفطاوي شمال غزة، وتفيد وسائل الإعلام الفلسطينية عن وجود ما يزيد عن 40 شخص بداخل المنزل الذي قصف دون سابق إنذار، كما تشير وسائل الإعلام إلى انتشال 15 جثة حتى اللحظة من المكان.

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ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 1537 شهيدا و6612 مصابا

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