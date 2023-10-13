الإعلام الفلسطيني الحكومي ينفي صحة خبر طلب النزوح من شمال غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة 'المركز الفلسطيني للإعلام' عن المكتب قوله في بيان: ان بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً زائفاً يدعو المواطنين النزوح من محافظة شمال قطاع غزة إلى محافظات جنوب قطاع غزة، ونود التأكيد أن هذا الخبر هو خبر كاذب وليس له أساس من الصحة.

وشدد البيان على أنه يأتي في إطار الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأكد أن كل محافظات قطاع غزة سواء شمال أو جنوب قطاع غزة هي محافظات مستهدفة، وإن عملية النزوح أو الرحيل من الشمال إلى الجنوب هي عملية غير منطقية وتشكل خطراً على حياة المواطنين الكرام.

وأوضح أن الأسطوانات الصوتية التي يعمل الاحتلال على تشغيلها على هواتف المواطنين هي أسطوانات ورسائل صوتية عشوائية وتأتي في إطار الحرب النفسية بهدف محاولة زعزعة صفنا الداخلي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، زعمت أن قوات الاحتلال أبلغت الأمم المتحدة، فجر الجمعة، بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وخلال الأيام الماضية كثفت قوات الاحتلال قصفها عبر الجو والبر والبحر على قطاع غزة مركزة على تجمعات معينة بهدف تهجير سكانها، وفعليا نزح أكثر من 340 ألف نسمة من منازلهم لمراكز إيواء وأقارب لهم في مناطق أخرى، خاصة من المناطق الشرقية للقطاع إلى عمق المدن، غير أن الكثير من الشهداء والإصابات سجلت في استهداف مراكز إيواء أو منازل لجأ إليها نازحون.