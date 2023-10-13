لن نخرج من غزة واذا خرجنا فسنذهب لاراضينا المحتلة عام 48

وقال: رسالتنا الاخيرة وهي "اننا لن نخرج من بيوتنا وباقون هنا، واذا خرجنا فسنذهب الى اراضينا المحتلة عام 48، وان بقي صمت العالم على مجازر الاحتلال فليجهز الاكياس السوداء لجمع اشلائنا ووضعنا في هذه الاكياس، لاننا لن نخرج من هنا الا باتجاه اراضينا المحتلة عام 48، وليهدد الاحتلال ما يشاء، نحن لن ننتظر ان يقول لها الاحتلال أين نذهب، سنذهب نحن دفاعاً عن حقنا الطبيعي في التواجد في اراضينا المحتلة في العام 48، واذا نازعنا المحتل على هذه الارض، وما تبقى من فلسطين والذي لا يتجاوز اقل من واحد بالمئة من مساحة فلسطين الطبيعية، وقاتلنا عليها وحاصرنا فيها، ونغّص علينا كل سبل العيش، وقتلنا مراراً وتكراراً، لن ننتظر ان يضع الاحتلال الغاشم مشهد الخاتمة لهذا الصراع، نحن من يبادر، ولن ننتظر ان يقول الاحتلال لنا في قطاع غزة، ولكننا سنذهب زاحفين، مدنيين، عزل، نساء، اطفال، رجال، سنذهب نحن في مشهد لم يراه العالم حتى في مسيرات العودة، وسيشاهد العالم كيف تخرج غزة عن بكرة ابيها باتجاه ارضي عام 48، وليفعل الاحتلال ما يشاء وليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الامر".

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد دعا كافة سكان قطاع غزة باخلاء منازلهم والتوجه جنوباً الى وادي غزة، بذريعة حمايتهم من القصف الوحشي بالاسلحة المحرمة دولياً الذي يشنه على اهالي قطاع غزة.