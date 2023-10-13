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شاهد.. مراسل العالم يرصد أجواء الحدود اللبنانية الفلسطينية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في لبنان حسين عز الدين إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يجري تحضيرات غير مسبوقة في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان.

العام – خاص بالعالم

وأضاف الزميل حسين عز الدين أن لبنان اليوم على موعد مع مسيرات حاشدة بمناسببة جمعة الأقصى التي اعدت لنصرة الشعب الفلسطيني في حربه ضد المحتل. وأشار الى أن العديد من الفعاليات ستقام اليوم بعد صلاة الظهر من بيروت مروارا باشمال والبقاع والجنوب. كما أكد أن هناك انتشار واسع للجيش اللبناني على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك انتشار للدوريات التابعة لليونيفل بكثافة في الحدود.

الزميل حسين عز الدين أكد أن هناك مسيرات تنظمها وزارة الاعلام اللبنانية في حديقة طهران للتأكيد على الدعم الاعلامي اللبناني للقضية الفلسطينية.

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