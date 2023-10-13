شاهد.. أطفال غزة يدفعون ثمن الجرائم الإسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

ابكي يا عزيزي وارفع صوتك من غزة المنكوبة... ليرى العالم أجمع من هم الحيوانات المتوحشة...



فراشات ذبحت ودفنت تحت الركام بدم بارد..

ومن نجى من القصف ولم يجد أهله، بات حائرا الى حضن يلجأو



أفجعوا قلوب الأمهات وأثكلوهن .. وما أصعب لحظة الوداع



وكيف تكون الصدمة عندما تسمع نبأ موت كل الأحباب



وللأب حرقة في القلب ونار لاتنطفئ

ووسط الاحزان والآلام ترى رباطة جأش وصبر منقطع النظير

هذه هي بنك اهداف الصهاينة وانجازاتهم، وياليت الحال يقف عند هذا الحد..فالوحوش حصلت على ضوء اخضر غربي لتصفية البشر والحجر والشجر.