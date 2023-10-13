الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أطفال غزة يدفعون ثمن الجرائم الإسرائيلية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

في كل يوم يمضي على العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، تتكشف مشاهد مأساوية لمئات الأطفال والأسر التي تعرضت للإبادة والقتل الهمجي، نعتذر عن بث هذه المشاهد المؤلمة لكن لابد من عكس الحقيقة ليرى العالم هول الجريمة والفاجعة..

العالم - خاص بالعالم

ابكي يا عزيزي وارفع صوتك من غزة المنكوبة... ليرى العالم أجمع من هم الحيوانات المتوحشة...

فراشات ذبحت ودفنت تحت الركام بدم بارد..

ومن نجى من القصف ولم يجد أهله، بات حائرا الى حضن يلجأو

أفجعوا قلوب الأمهات وأثكلوهن .. وما أصعب لحظة الوداع

وكيف تكون الصدمة عندما تسمع نبأ موت كل الأحباب

وللأب حرقة في القلب ونار لاتنطفئ

ووسط الاحزان والآلام ترى رباطة جأش وصبر منقطع النظير

هذه هي بنك اهداف الصهاينة وانجازاتهم، وياليت الحال يقف عند هذا الحد..فالوحوش حصلت على ضوء اخضر غربي لتصفية البشر والحجر والشجر.

روابط ذات صلة

شاهد.. مراسلة العالم: الفلسطينيون أمام تكرار سيناريو النكبة

بالفيديو.. آلاف الأردنيين يتوجهون  للحدود مع فلسطين

امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة بمخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان نصرة لغزة

شاهد.. أطفال غزة يدفعون ثمن الجرائم الإسرائيلية

ممثل الصدر في ساحة التحرير یدعو لتحضير قافلة مساعدات لغزة

شاهد.. مراسلة العالم: الفلسطينيون أمام تكرار سيناريو النكبة

الأمن الأردني يطلق قنابل الغاز تجاه الجموع المتوجهة نحو الحدود مع فلسطين

شاهد بالفيديو.. استئذاب الاحتلال على الدم الفلسطيني مسّ الضمير العالمي